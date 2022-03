Estate rossonera: ipotesi torneo con Juve, Real Madrid e Barcellona

Estate rossonera: dalla Spagna rilanciano l’idea di un mini torneo estivo che coinvolgerebbe Milan, Juventus, Barcellona e Real Madrid

Il Milan in un torneo con Juventus, Real Madrid e Barcellona. No, non è una nuova idea di Superlega ma un’ ipotesi in prospettiva per l’estate.

Come riporta Marca, infatti, le due big del calcio spagnolo ed europeo torneranno alla tradizionale tournée americana (appuntamento cancellato per due anni a causa della pandemia) e si dovrebbero affrontare a fine luglio a Las Vegas. L’idea è quella di disputare un vero e proprio mini-torneo insieme a Milan e Juventus