Riscatto Saelemaekers: secondo quanto appreso in esclusiva da Milan News 24, il Milan nelle scorse ore ha raggiunto l’accordo per l’acquisto definitivo di Alexis Saelemaekers: il terzino belga, arrivato in prestito lo scorso gennaio, è stato riscattato dalla società di via Aldo Rossi per 3,5 milioni di euro.

Come vi abbiamo riportato negli scorsi mesi, Saelemaekers era stato scelto in prima persona dal capo osservatori Geoffrey Moncada che aveva scelto l’esterno belga, insieme ad Antonee Robinson, come rinforzo low cost per la sessione invernale. Secondo quanto riferito alla redazione di Milan News 24 dall’autorevole giornalista belga Guillaume Readts, su Saelemaekers in estate si era mosso anche Ralf Rangnick che ha lungamente trattato con l’Anderlecht l’acquisto del terzino belga al Salisburgo, poi saltato.

Operazione da 5 milioni di euro

La decisione di riscattare Alexis Saelemaekers era maturata negli uffici di via Aldo Rossi già da diverse settimane: il Milan aveva infatti già pagato, tra commissioni e oneri, già 5 milioni per il prestito del giocatore belga; un investimento che meritava di venire completato con l’aggiunta dei 3,5 milioni mancanti per il riscatto a titolo definitivo e così è stato fatto. L’ottima prestazione fornita da Saelemaekers ieri con la Roma sembra aver ulteriormente convinto la società rossonera a concludere l’operazione versando quanto pattuito all’Anderlecht che, come dettovi nei giorni scorsi, ha anche concesso al Milan di prolungare la validità del prestito fino al termine dell’attuale stagione.

Il futuro

L’idea iniziale dei rossoneri sembrava inizialmente essere quella di far fare esperienza a Saelemaekers in prestito nella prossima stagione, ma con il sempre più probabile arrivo di Ralf Rangnick a Milano, una volta riscattato il belga potrebbe anche essere mantenuto in rosa quest’estate.