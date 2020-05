ESCLUSIVA MN24 – Rangnick al Milan: la conferma è Saelemaekers

L’acquisto di Saelemaekers, dello scorso gennaio, da parte del Milan è una conferma dell’esistenza di una trattativa con Rangnick da fine 2019

L’acquisto avvenuto di Alexis Saelemaekers da parte del Milan nello scorso gennaio ha colto di sorpresa gran parte degli addetti ai lavori. In verità il nome del calciatore belga conferma, in maniera indiretta, quanto svelato da Boban mesi fa: il Milan e Rangnick sono in trattativa dallo scorso dicembre.

Ecco quanto rivelato in esclusiva alla redazione di Milan News 24 dall’informatissimo giornalista del SudInfoSports Guillaume Raedts: «Se dovesse arrivare Rangnick al Milan, sarebbe un’ottima notizia per Saelemaekers. Il tecnico conosce il giocatore. Nel gennaio 2019 il Salisburgo ha fatto un’offerta per lui, ma l’importo era troppo basso per l’Anderlecht. Penso che fosse perfetto per filosofia Red Bull, perché è un giocatore con ottime prestazioni fisiche».

Rangnick aveva dunque cercato di portare Saelemaekers al Salisburgo un anno prima del Milan; il giocatore poi rimase all’Anderlecht prima di essere scelto dall’attuale scout rossonero (e probabilmente futuro collaboratore di Rangnick al Milan) Geoffrey Moncada.