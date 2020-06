Milan: lunedì l’ufficialità del prolungamento dei prestiti, Kjaer e…

Milan: lunedì giungerà l’ufficialità del prolungamento dei prestiti. Kjaer e Saelemaekers vorrebbero convincere il club rossonero a…

Lunedì, il Milan ufficializzerà il prolungamento dei contratto dal 30 giugno al 31 agosto di Ibrahimovic, Bonaventura, Biglia, Begovic, Kjaer e Saelemaekers.

Gli ultimi due in particolar modo avrebbero tempo due mesi per convincere il club a riscattarli e dunque puntare su di loro anche nella prossima stagione. Per il danese servirebbero 2,5 milioni di euro, mentre per il belga circa 3,5 milioni di euro. Resta complicato il rinnovo per Zlatan Ibrahimovic, anche se non sarebbe da escludere un’apertura anche da parte di Gazidis nelle prossime settimane.