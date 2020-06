Rinnovo Ibrahimovic: il Milan e Massara aprono la porta, tocca a Gazidis

Rinnovo Ibrahimovic: il Milan e Massara aprono ad una possibile permanenza, toccherà dunque a Gazidis l’ultima parola

Zlatan Ibrahimovic vorrebbe tornare ad aiutare il Milan nella conquista verso il settimo posto, valevole il secondo turno preliminare di Europa League, ma il suo ritorno, stando alla Gazzetta dello Sport, non dovrebbe avvenire contro la Roma, ma o con Spal o Lazio, rispettivamente il 1 o il 4 luglio.

Il futuro dello svedese sembrerebbe già scritto: addio a fine stagione, ma occhio a quanto detto da Frederic Massara: «È un giocatore importantissimo, valuteremo insieme a lui anche in base alla sua voglia di proseguire. Per campioni come Ibra c’è sempre spazio» – parole che potrebbero essero tutto o niente, ma una speranza di vedere il fenomeno ex Galaxy in rossonero anche nella prossima annata è l’ultima a morire.