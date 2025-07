Calciomercato Milan, l’indiscrezione su Chiesa spiazza Allegri! Una big di Serie A rompe gli indugi

Calciomercato Milan, importante indiscrezione sul futuro di Chiesa: l’Atalanta è pronta a fare sul serio per l’esterno italiano

In uno sviluppo sorprendente che potrebbe scuotere il panorama della Serie A, l’Atalanta starebbe compiendo un’azione aggressiva per portare Federico Chiesa a Bergamo. Secondo un’esclusiva di Michele Criscitiello di Sportitalia, gli Orobici starebbero preparando un’offerta di 12 milioni di euro al Liverpool per le prestazioni del talentuoso esterno. Questa ambiziosa ricerca arriva sulla scia delle trattative in corso per Ademola Lookman, che l’Atalanta valuta non meno di 50 milioni di euro, dimostrando la loro significativa forza finanziaria e l’intenzione di rafforzare la squadra.

La notizia, inizialmente diffusa da Sportitalia tramite Michele Criscitiello, evidenzia la visione strategica dell’Atalanta sotto la famiglia Percassi. Il loro approccio proattivo nel mercato, puntando a obiettivi di alto profilo come Chiesa, segnala una chiara intenzione di competere costantemente ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. L’offerta riportata di 12 milioni di euro per Chiesa rappresenta un rischio calcolato, soprattutto considerando la recente storia di infortuni del giocatore. Tuttavia, il potenziale di acquisire un giocatore del calibro di Chiesa, anche con una commissione ridotta a causa di problemi di forma fisica, è innegabilmente allettante.

Un aspetto cruciale di questo potenziale affare è l’importante ingaggio di Chiesa. Il report di Sportitalia indica che il Liverpool potrebbe essere disposto a pagare una parte del suo stipendio, rendendo il trasferimento più sostenibile finanziariamente per l’Atalanta. Questa disponibilità da parte dei Redssuggerisce il desiderio di facilitare la partenza di Chiesa, forse a causa della sua forma altalenante e dei persistenti problemi di infortunio dal suo trasferimento ad Anfield. Per l’Atalanta, assicurarsi un giocatore con la velocità esplosiva, la finalizzazione clinica e il talento creativo di Chiesa sarebbe una svolta, fornendo un significativo impulso alle loro opzioni offensive.

Anche il Milan in Corsa per Chiesa

Tuttavia, l’Atalanta non è l’unico club di Serie A a tenere d’occhio Chiesa. Il calciomercato Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e dell’Allenatore Massimiliano Allegri, ha anch’esso espresso un notevole interesse. È ampiamente risaputo che Allegri, che in precedenza ha allenato Chiesa alla Juventus, è un grande estimatore del giocatore e ha specificamente richiesto la sua acquisizione per rafforzare la fase offensiva dei Rossoneri. La possibilità di una battaglia di mercato tra questi due ambiziosi club italiani aggiunge un ulteriore strato di intrigo alla finestra di mercato estiva.

La situazione che circonda Federico Chiesa è senza dubbio complessa, con la sua condizione fisica che rappresenta una preoccupazione primaria per qualsiasi potenziale acquirente. Nonostante il suo innegabile talento, una serie di infortuni ha limitato la sua disponibilità e il suo impatto nelle ultime stagioni. Ciononostante, quando in piena forma, Chiesa rimane uno degli esterni più entusiasmanti ed efficaci del calcio europeo. La sua capacità di creare occasioni, segnare gol e allungare le difese lo rende una merce molto ambesa.

Per l’Atalanta, portare Chiesa a Bergamo non sarebbe solo una significativa dichiarazione d’intenti, ma anche una testimonianza della loro capacità di attrarre talenti di alto livello. Il continuo successo del club, unito alla prospettiva di un calcio europeo regolare, li rende una destinazione sempre più attraente per i giocatori che cercano di rilanciare le loro carriere o affrontare nuove sfide. Con l’avanzare della finestra di mercato, tutti gli occhi saranno puntati su Bergamo e Milano per vedere dove si trova il futuro di Federico Chiesa.