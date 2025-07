Mercato Milan, per l’attacco rispunta Demirovic! Primo sondaggio, la situazione

Mercato Milan, i rossoneri tornano a pensare anche a Demirovic per l’attacco della prossima stagione: tutti i dettagli

Il calciomercato Milan è in piena fase di rinnovamento sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Con un budget stimato tra i 20 e i 25 milioni di euro per rinforzare l’attacco, la dirigenza rossonera è al lavoro per individuare il profilo giusto che possa garantire gol e peso specifico al reparto offensivo. La ricerca è serrata, e tra i nomi che circolano con insistenza c’è anche quello di Ermedin Demirovic dello Stoccarda, un profilo interessante che, secondo quanto riportato da TMW, è attentamente valutato.

Demirovic: Un Profilo Che Stuzzica

Ermedin Demirovic, attaccante bosniaco di 27 anni, ha disputato un’ottima stagione in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda, mettendo a segno ben 15 gol in 34 partite. Numeri che parlano chiaro e che lo rendono un candidato credibile per il reparto avanzato del Milan. La sua capacità di finalizzazione, unita a un’ottima fisicità e a una buona propensione al lavoro di squadra, lo rendono un profilo versatile e potenzialmente adatto al calcio di Allegri. Il suo valore di mercato potrebbe rientrare nel budget stabilito, rendendolo un’opzione concreta per Tare e la sua squadra. L’investimento su Demirovic rappresenterebbe una mossa oculata per un attaccante già affermato, ma con margini di miglioramento e con l’esperienza necessaria per affrontare le sfide del campionato italiano e delle coppe europee.

Le Alternative sul Tavolo di Tare

Oltre a Demirovic, il Milan sta monitorando diverse piste per non farsi trovare impreparato. Il mercato degli attaccanti è sempre molto dinamico e Tare, noto per la sua capacità di scovare talenti e di intavolare trattative complesse, sta valutando attentamente ogni opportunità. Tra i profili che potrebbero rientrare nella fascia di prezzo desiderata, si cercano attaccanti con caratteristiche diverse: dal classico centravanti boa capace di far reparto, all’attaccante più mobile e capace di svariare su tutto il fronte offensivo, fino a un giovane talento con ampi margini di crescita.

Il focus è su giocatori che possano integrarsi al meglio nel sistema di gioco di Massimiliano Allegri, che predilige un attaccante in grado di dialogare con i centrocampisti e di partecipare attivamente alla manovra offensiva. La scelta del nuovo attaccante sarà cruciale per il Milan, che punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica e a ben figurare in Europa. La strategia di mercato di Tare appare chiara: puntare su giocatori funzionali al progetto tecnico, con un occhio attento al bilancio e alla sostenibilità economica.

La Visione di Allegri e Tare per l’Attacco

L’arrivo di un nuovo attaccante è una priorità per il Milan, specialmente in vista degli impegni della prossima stagione. Massimiliano Allegri avrà bisogno di un attaccante affidabile e prolifico per tradurre in gol la mole di gioco che la squadra è in grado di creare. La sinergia tra Allegri e Tare sarà fondamentale per individuare il profilo ideale, un giocatore che non solo sappia segnare, ma che sia anche in grado di contribuire al gioco di squadra, pressare gli avversari e creare spazi per i compagni. La tifoseria rossonera attende con ansia di conoscere il nome del nuovo bomber che vestirà la prestigiosa maglia del Diavolo. L’estate sarà lunga e ricca di colpi di scena, ma la direzione è chiara: il Milan vuole un attaccante di peso.