Il giornalista del portale belga Sudinfo Sports, Guillaume Readts ha parlato della concreta possibilità che il Milan riscatti Saelemaekers

Intervistato in esclusiva da Milan News 24, Guillaume Raedts, firma del noto media belga “Sudinfo Sports” ha fatto luce sull’investimento fatto dal Milan per Alexis Saelemaekers:

«Le persone vicine al giocatore dicono che il Milan pagherà 3,5 milioni del riscatto. Il club rossonero ha già pagato in totale 5 milioni se contiamo lo stipendio e le commissioni degli agenti perciò onorerà anche l’ultima rata acquistandone interamente il cartellino. In ultimo luogo, ma non di inferiore importanza, la società crede molto in lui. Scelto da Moncada? Non lo so. Quello che so è che l’Anderlecht aveva bisogno di soldi perché hanno problemi economici. L’affare è stato impostato e si è sviluppato molto rapidamente: in due giorni c’è stato un accordo».