Elliott infastidito da Investcorp: chiedeva più riserbo nella trattativa

Elliott infastidito dalla trattativa con Investcorp: chiedeva più riserbo. Ma l’affare non dovrebbe essere a rischio

Tra le tante indiscrezioni circolate sul Milan negli ultimi giorni, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe proprio Investcorp a voler spingere sull’acceleratore della trattativa più che Elliott. Dal quartiere londinese del fondo americano è trapelato un certo fastidio per le recenti esposizione social di Al Ardhi prima e dell’ambasciata del Bahrain poi.

Gli accordi prevedano che si procedesse nel più stretto riserbo. Ad ogni modo questo fastidio non dovrebbe tramutarsi in un ostacolo per l’operazione. La due diligence dovrebbe essere completata ai primi di maggio: a quel punto verrà recapitata l’offera superiore al miliardo.