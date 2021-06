Elisabet Spina: «Ganz è stato fondamentale per la crescita del gruppo»

Elisabet Spina, direttore responsabile del Milan femminile ha rilasciato una lunga dichiarazione. Diversi gli argomenti trattati

Elisabet Spina, direttore responsabile del Milan femminile, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tuttosport, ecco le sue parole su Ganz:

«I risultati non sono quelli legati al campo ma alle capacità di crescita che offre alle ragazze ogni giorno. Maurizio è riuscito a calarsi con estrema professionalità, umiltà e competenza in questo mondo. È entrato nella storia del club con i risultati da calciatore, lo sta facendo anche come allenatore».