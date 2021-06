Milan femminile: ecco i possibili primi due colpi in attacco

Milan femminile: il club rossonero è vicinissimo a prelevare due tasselli di grande qualità in attacco, si trattano di Lindsey Thomas e…

Il Milan femminile ha conquistato la qualificazione alla Uefa Women Champions League e in vista della prossima stagione vorrebbe rinforzare ancor più la propria rosa.

Come riporta l’edizione de Il Giorno in edicola questa mattina, il Diavolo sta puntando non solo alla giallorossa Lindsey Thomas ma sarebbe interessato a Stine Larsen dell’Aston Villa. Maurizio Ganz potrebbe avere una punta di assoluta qualità, titolare della Nazionale femminile danese.