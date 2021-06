MN24 – Milan femminile vicino all’arrivo di Stine Larsen, le ultime

Milan femminile è pronto a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Non solo Thomas e Giuliani, pronto anche a…

Il Milan femminile ha concluso la stagione al secondo posto, qualificandosi meritatamente in Champions League. In vista della prossima annata il club rossonero vorrebbe rinforzarsi ulteriormente per puntare a vincere un trofeo.

Non solo Thomas e Giuliani (possibili colpi di notevole qualità), ma anche la punta offensiva. Stando quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, il Diavolo sarebbe interessato a Stine Larsen, giocatrice dell’Aston Villa, ex Brondby. I contatti sarebbero già stati avviati. Ganz potrebbe ritrovarsi in squadra un grande attaccante, giocatrice della Nazionale danese, classe ’96.