Roma Milan Femminile 2-1: il gol di Ijeh illude, Giacinti interrompe la striscia di vittorie. Il racconto e il tabellino del match

Il Milan Femminile è stato sconfitto in rimonta per 2-1 dalla Roma nella 7° giornata di Serie A femminile. Ecco il racconto del match pubblicato sul sito rossonero.

ROMA MILAN FEMMINILE – Si interrompe a tre la striscia di vittorie consecutive delle rossonere. Al Tre Fontane arriva un ko amaro dopo una buona prestazione su un campo difficile e contro un avversario di assoluto livello, la Roma si impone 2-1 in rimonta nella 7ª giornata. Al vantaggio quasi immediato firmato da Evelyn Ijeh, ancora in gol dopo il match-winner contro la Sampdoria, hanno risposto le reti di Giugliano prima e di Giacinti poi nei due tempi di gioco. La sfida è stata equilibrata e intensa, sono state due soluzioni individuali a deciderne le sorti in favore delle giallorosse, ora davanti alle rossonere in classifica.

Il risultato brucia e resta qualche rammarico, ma sono diversi gli spunti positivi e le convinzioni da cui ripartire per le ragazze di Coach Bakker. Il Milan ha seguito le sue idee per tutti i novanta minuti ed è rimasto dentro la partita fino agli ultimi istanti, senza però trovare il guizzo decisivo per riportare in parità l’incontro. Il cammino è ancora lungo e il futuro incoraggiante, vietato abbassare l’asticella. Adesso arriva la pausa, ideale per ricaricare le pile pur rimandando l’opportunità di tornare in campo per riscattarsi. Al rientro appuntamento al PUMA House of Football, dove – domenica 3 novembre – le rossonere ospiteranno il Sassuolo.

Partenza sprint, le rossonere passano in vantaggio al 5′: Ijeh scambia con Renzotti e incrocia il destro all’angolino per l’1-0 del Milan. La Roma risponde subito, al minuto 6 con un pallonetto di Giacinti – alto di poco – e al 9′ con il tentativo di Pilgrim dal vertice che si stampa sulla traversa. Al minuto 12 è Giugliano a impegnare Giuliani con un destro secco ma centrale, le rossonere soffrono ma reggono l’urto. Al 22′ però, dopo una fase di stallo, è la stessa centrocampista a firmare il pari: Minami appoggia a rimorchio, il destro di Giugliano si insacca sotto il legno superiore, 1-1. Regna l’equilibrio nella seconda metà di frazione, poche le occasioni da rete. Nel recupero Dragoni sciupa da ottima posizione, parità all’intervallo.

Buon approccio delle rossonere nella ripresa. Al minuto 46 il sinistro a giro di Nadim termina largo, tra il 54′ e il 55′ è Dompig a preoccupare Ceasar, prima con un tiro al volo neutralizzato in due tempi, poi con un destro impreciso da centro area. Ancora Milan, cross di Dompig e colpo di testa di Nadim che esce di poco al 58′. La Roma torna a farsi vedere dalle parti di Giuliani al 64′ con un mancino – preciso ma debole – di Haavi, bloccato dalla numero 1 rossonera. La gara resta bloccata, ma al 75′ le giallorosse trovano il 2-1: Viens avanza sulla corsia di sinistra e mette al centro, Giacinti indirizza di testa sul palo lontano e realizza. Il Milan si riversa in avanti ma la Roma ha più energie, Troelsgaard e Greggi sprecano il colpo del ko nel finale. Finisce 2-1.

ROMA-MILAN 2-1

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Linari, Hanshaw (12’st Thøgersen); Dragoni (32’st Troelsgaard), Kumagai (22’st Greggi), Giugliano; Pilgrim (1’st Viens), Giacinti, Haavi (22’st Glionna). A disp.: Kresche, Mazzocchi; Aigbogun, Cissoko, Corelli, Pandini. All.: Spugna.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, Sorelli (41’st Swaby), Piga, Soffia (41’st Karczewska); Ijeh, Mesjasz (21’st Mascarello), R. Ávila; Renzotti, Nadim, Dompig (28’st Marinelli). A disp.: Fedele, Tornaghi; Appiah, Arrigoni, Stokić. All.: Bakker.

Arbitro: Angelillo di Nola.

Gol: 5′ Ijeh (M), 22′ Giugliano (R), 30’st Giacinti (R).

Ammonite: 33′ Piga (M), 24’st Minami (R), 35’st Mascarello (M).