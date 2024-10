Costacurta spiega: «Gara del Milan non buona. La mia impressione...»

L’ex difensore del Milan Costacurta analizza la vittoria dei rossoneri a Sky, puntando l’indice su una situazione in particolare

L’ex difensore del Milan Billy Costacurta analizza la vittoria dei rossoneri sul Brugge, anche se la sua opinione non è del tutto positiva

COSTACURTA – «La prestazione è stata sufficiente per battere il Brugge anche grazie agli episodi, ma la partita del Milan non è stata buona. Ho avuto l’impressione che la squadra non cercasse di fare altri gol ma che si sia accontentata e che si sia fermata. Bisogna cominciare a fare gol»