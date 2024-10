Bonera Milan Futuro, la spiegazione sulla sostituzione di Camarda e la panchina di Liberali

Bonera Milan Futuro, l’allenatore dei rossoneri U23 spiega le sue scelte nel post partita: la sconfitta contro il Legnago condanna i rossoneri ultimi

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita, Bonera ha commentato le scelte fatte per la gara tra il suo Milan Futuro e il Legnago. La sconfitta rossonera condanna i giovani under 23 all’ultimo posto nel girone B di Serie C.

PAROLE – «Sì, c’è stata una richiesta del club e ovviamente dobbiamo assecondare quelle che sono le necessità della prima squadra. Tecnicamente conosciamo tutti il valore di Liberali, l’ha detto anche mister Fonseca e sono d’accordo. Ci sono situazioni a livello tecnico-tattico che devono combaciare con quelle che sono poi le partite e le caratteristiche dell’avversario. Loro oggi erano un avversario fisico ed ho preferito altri giocatori. Liberali comunque è un patrimonio del club e lo stiamo gestendo bene».