Pioli, l’ex tecnico del Milan ha il destino segnato: addio all’Arabia Saudita, la ricostruzione è da non credere

Pioli, l’ex tecnico del Milan lascerà l’Al Nassr e l’Arabia Saudita al termine della stagione: spunta il clamoroso intreccio con Cristiano Ronaldo

Come riferito da Sport Mediaset, Stefano Pioli, ex tecnico del Milan, è pronto a lasciare l’Arabia Saudita al termine dell’attuale stagione sportiva.

Pioli, ex Milan, lascerà l’Arabia Saudita, anche per aver osato sostituire sua maestà Cristiano Ronaldo. Il tecnico emiliano potrebbe tornare in Serie A: sono tuttora in piedi le ipotesi legate alla panchina della Roma e della Juve.