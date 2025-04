Direttore sportivo Milan, D’Amico si avvicina ai rossoneri! Prima mossa di Furlani, cosa è successo nelle ultime ore

Condividi via email

Direttore sportivo Milan, Tony D’Amico è stato contattato dalla dirigenza rossonera per verificarne la disponibilità a sbarcare a Milano

Potrebbero esserci delle importanti evoluzioni in casa Milan per quanto riguarda la carica di nuovo direttore sportivo, ruolo rimasto vacante dopo l’addio di D’Ottavio alla fine del 2024.

Secondo tuttoatalanta la dirigenza del Milan sarebbe già entrata in contatto con D’Amico per sondare la sua disponibilità a diventare il nuovo direttore sportivo dei rossoneri. I prossimi giorni saranno dunque decisivi in un senso o nell’altro.