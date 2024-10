Calciomercato Milan Futuro, decisione comune Kirovski Bonera: cosa succede a gennaio

Calciomercato Milan Futuro, tutto su Francesco Camarda e zero attaccanti in arrivo a gennaio: decisione Kirovski-Bonera

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan Futuro ha preso una decisione precisa in vista di gennaio:

PAROLE – «Su Camarda il Milan ha le idee piuttosto chiare: nel giro di due anni sarà protagonista in Prima squadra con continuità. E l’apprendistato, con annesse difficoltà, con il Milan Futuro va proprio in questa direzione, così come le scelte sul mercato: Kirovski non dovrebbe prendere altri attaccanti per Bonera a gennaio proprio per non ostruire il percorso di Camarda. Farà lo stesso la Prima squadra? Discorso certamente più complesso per tutta una serie di motivi. Morata è stato l’investimento perfetto: campione d’Europa, leader e attaccante forte a basso costo ( 13 milioni della clausola rescissoria). L’idea è che lo spagnolo può aiutare Camarda nella sua crescita. Ma dietro Alvaro rischia di esserci troppo spazio libero».