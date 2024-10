Milan Primavera, Guidi commenta: «Progetto chiaro»

Milan Primavera, il tecnico Guidi commenta il pareggio dei rossoneri contro il Brugge in Youth League arrivato in extremis: «Il progetto è chiaro»

Solo due punti nelle prime tre partite giocate e un pareggio arrivato in extremis, ma Federico Guidi è sicuro del progetto. Il Milan Primavera fatica in questo avvio di stagione e dopo la rimonta subita contro la Cremonese in campionato arriva l’1-1 al 95′ contro il Brugge.

Il gol è di Ossola e Guidi a fine match racconta: «I giovani per noi sono al primo posto e i ragazzi devono essere orgogliosi di essere qui. Siamo una grande famiglia e il Milan non lesina energie per far crescere i giocatori».

Sull’autore del gol: «Ha grandi potenzialità e molti margini di miglioramento, avrebbe meritato di fare altri gol».