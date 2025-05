Salvini critica duramente Cardinale: «Ma vi sembra normale che non viene in Italia? I tifosi dovrebbero fare questa cosa». Le ultimissime

Matteo Salvini ha concesso un’intervista a Telelombardia. Di seguito le sue parole a pochi minuti dal termine della finale di Coppa Italia del suo Milan contro il Bologna di dura critica a Cardinale.

CARDINALE – «È giunto il momento che i tifosi facciano educatamente presente che questo non è il Milan. Furlani? Ma il problema non è neanche lui, o Moncada, o Scaroni: è tutto l’assortimento. Da quanti mesi il proprietario non viene in Italia? Ma è normale? A lui forse va bene così, ma al popolo rossonero no».