Cassano al veleno contro chi comanda al Milan: «Tutti fuori dai c*glioni! Questo club non è una barzelletta, invece…». Le sue dichiarazioni

Intervenuto a Viva El Futbol, Antonio Cassano ha parlato così della finale di Coppa Italia:

PAROLE – «Il Milan da metà classifica quello che mi sta dimostrando. Ma la storia è viceversa. Quelli che rappresentano il Milan, non quelli che ci lavorano, perché non lavorano nemmeno. I Furlani, i Cardinale, sono incompetenti, devono prendere ed andare fuori dai cogl***i, devono andare via, perché il Milan non è una barzelletta, il Milan è una cosa seria. Hanno fatto diventare il Milan, che stasera stiamo parlando di una squadra da metà classifica…il Milan! ».