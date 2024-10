Milan Udinese, il migliore in campo è Chukwueze: il premio va al match winner – FOTO

Milan Udinese, il migliore in campo è Chukwueze: il premio va al match winner autore del gol decisivo per la vittoria – FOTO

Chukwueze è stato eletto come migliore in campo di Milan Udinese.

Il giocatore nigeriano, che fino a questo momento della stagione aveva avuto poche occasioni per mettersi in mostra, ha segnato il gol del decisivo 1-0 per i rossoneri con un bel diagonale su assist di Pulisic al 13′.