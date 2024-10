Camarda a Sky: « Giorno più bello della mia vita. II gol...»

Francesco Camarda racconta a Sky la sua serata, fra l’esordio in Champions League contro il Bruges e la delusione per il gol annullato dal VAR

NOTTE DA RECORD – «Il record mi dà orgoglio, sono sincero. Però mi spinge per migliorarmi e permettere che queste notti capitino più spesso»

AMAREZZA – «Gol emozione più bello della mia vita, sono tanto deluso dall’annullamento del VAR. Sono cose che succedono nel calcio di oggi ma voglio fare di più»

EMOZIONI – «Giorno più bello della mia vita, non ho parole per descriverlo. Queste sono le notti che sogni fin da bambino quindi dai la vita a prescindere dai minuti. Quello che viene mi prendo e do il massimo ovunque. Difficile dire quando ho capito di poter diventare calciatore, lo fai al parchetto. Vediamo, è successo veramente»