Gol annullato Camarda: il fuorigioco nega il record in Champions League al talento del Milan – VIDEO

Gol annullato Camarda: il fuorigioco nega il record in Champions League al talento del Milan contro il Brugge. Beffa doppia – VIDEO

Beffa grandissima per Camarda a cui è stato annullato quello che sarebbe stato il gol segnato dal più giovane gioactore in Champions League al minuto 87′ di Milan Brugge.

Potensial banget ini Camarda. Sayang golnya dianulir karena offside.pic.twitter.com/l5OXTNFFqy — Tribun Milano (@Info4_Milanisti) October 22, 2024

Il talento rossonero, entrato al 75′ per Morata stabilendo il record di debutto più precoce nella storai del club e del calcio italiano, aveva superato Mignolet con uno spettacolare colpo di testa su cross di Reijnders, facendo commuovere i genitori in tribuna, oltre a far esplodere San Siro di gioia. L’arbirtro, però, ha annullato la rete di Camarda per fuorigioco. Oltre il danno la beffa, visto che nell’esultanza si è tolto la maglia e quindi è stato ammonito.

