Bertola Milan, quanta concorrenza sul difensore dello Spezia! Si muove il top club, duello pronto

Bertola Milan, c’è anche l’Inter sul promettente difensore dello Spezia in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno: i dettagli

Grande concorrenza per il calciomercato Milan sul fronte Nicolò Bertola. I fari del calciomercato Inter si sono accesi da settimane sul ragazzo. Il centrale classe 2003 è tra i profili giovani che si stanno mettendo maggiormente in mostra nel campionato di Serie B. Lui gioca nello Spezia, assieme a Francesco Pio Esposito (proprio per vedere e monitorare la crescita del giovane attaccante di proprietà nerazzurra, i dirigenti di Viale della Liberazione si sono imbattuti nel difensore centrale).

A renderlo particolarmente appetibile, oltre che per qualità, prospettiva e giovane età è il fatto che il suo contratto con lo Spezia è in scadenza al prossimo giugno. Moncada deve accelerare.