Pulisic gode dopo Milan Udinese: «E’ stato speciale» – FOTO

Pulisic gode dopo Milan Udinese: «E’ stato speciale». Il messaggio dell’esterno americano autore dell’assist per Chukwueze – FOTO

Pulisic si è confermato come uno dei migliori in campo del Milan anche nella vittoria di San Siro per 1-0 contro l’Udinese, fornendo l’assist per il gol decisivo di Chukwueze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Pulisic (@cmpulisic)

L’esterno americano, via Instagram, ha pubblicato un messaggio per celebrare il successo insieme a due foto simboliche.

IL MESSAGGIO – «E’ stato speciale».