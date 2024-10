Calciomercato Milan, doppio obiettivo in attacco! Piacciono questi profili, Diavolo già al lavoro

Calciomercato Milan, per l’attacco della prossima stagione piacciono Bonny del Parma e Santiago Gimenez del Feyenoord

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha un doppio obiettivo per la prossima estate per quanto riguarda il reparto d’attacco:

PAROLE – «Un attaccante al Milan, questo dovrebbe essere il titolo del prossimo film estivo a tinte rossonere. Santiago Gimenez resta una pista concreta anche se decisamente costosa ( sui 40 milioni di euro) e sarà molto interessante capire se Moncada e Furlani decideranno di andare a dama per il possente centravanti della nazionale messicana e del Feyenoord considerando che gli ultimi acquisti hanno avuto un minimo comune denominatore: sono costati tutti sui 20 milioni di euro. Un altro profilo seguito è quello di Bonny del Parma, 3 gol in 8 partite in questo avvio di stagione. I costi sarebbero sicuramente più vicini alla politica di Red Bird e si tratterebbe di un investimento per il futuro. Le idee certamente non mancano, al centro di tutto però resta la crescita di Camarda».