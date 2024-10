Gol Reijnders, il dato: come Van Basten, Gullit e Seedorf

Gol Reijnders, la doppietta aiuta il Milan a vincere la prima partita stagionale in Champions League: il centrocampista come Van Basten, Gullit e Seedorf

La doppietta di Reijnders contribuisce alla prima vittoria in Champions League del Milan in stagione: c’è un dato che accosta il centrocampista a grandi olandesi del passato-

I due gol di Reijnders fissano il risultato finale sul 3-1 in favore dei rossoneri contro il Brugge e regalano i primi 3 punti a Paulo Fonseca. Per l’ex PSV serata speciale anche per un dato statistico. Come riporta Opta infatti, Reinders è solo il quarto olandese a segnare almeno due gol in una gara di Champions con la maglia rossonera. Prima di lui ci sono riusciti Marco Van Basten, Ruud Gullit e Clarence Seedorf.