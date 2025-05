Supercoppa Italiana, l’Inter non ci sta e valuta di non partecipare: cosa rischiano i nerazzurri. La situazione

Supercoppa Italiana – Bologna e Milan ci sono, Napoli e Inter dovrebbero arrivare dal campionato. Spunta però una possibilità a sorpresa

Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità sulla prossima edizione della Supercoppa Italiana: sarà in Arabia Saudita con le final four. Parteciperanno quindi Bologna e Milan (finaliste di Coppa Italia), Napoli e Inter (prime due in classifica).

La notizia del giorno però riguarda i nerazzurri: non sono convinti di partecipare. Il club non avrebbe gradito la conferma del format che aumenta gli impegni in un calendario già colmo. Stando a quanto riportato da Calcio e Finanza, in caso di rifiuto, rischierebbero una sanzione dalla Lega Serie A.