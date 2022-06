Dybala Milan, Raimondi: «I rossoneri sono una candidata seria»

Claudio Raimondi interventuto durante il tg di SportMediaset ha fatto il punto sul futuro di Dybala anche in ottica Milan

«La situazione Dybala è impantanata. L’Inter deve cedere prima alcuni giocatori tra Correa, Dzeko e Sanchez e non è facile, potrebbero passare diverse settimane e Dybala potrebbe spazientirsi. Il MIlan è una candidata seria, non c’è una trattativa ma solo un’ammiccamento ma resta vigile sulla situazione. Roma e Barcellona defilate, la vera rivale dell’Inter per l’argentino è proprio il Milan»