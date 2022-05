Duelli Verona Milan, sfida sull’ esterno: Caprari contro Leao

È la vigilia di Verona Milan. Domani sera al Bentegodi sfida nella sfida sarà il duello tra Caprari e Rafa Leao

i gol che arrivano da sinistra. 12 (e 7 assist) di Caprari contro 10 (e 5 assist) di Leão. Caprari contro i rossoneri ha fatto il suo esordio in Serie A, era il 7 maggio 2011, vestiva la maglia della Roma e quel giorno i rossoneri festeggiarono all’Olimpico il tricolore. Il classe 1993 quest’anno è a due assist di distanza dal record per un giocatore del Verona in un singolo campionato di Serie A dal 2004/05 ad oggi (9, Hallfreðsson nel 2014/15); sommando le 12 reti segnate, potrebbe diventare il secondo italiano dell’Hellas in questi ultimi 17 anni in grado di partecipare ad almeno 20 gol in un singolo torneo di A (l’altro fu Luca Toni). Una stagione sopra le righe, come quella di Leão, che ha deciso l’ultima sfida con la Fiorentina, ed è diventato il quinto portoghese a raggiungere la doppia cifra di gol in un campionato di Serie A dopo C. Ronaldo, Rui Barros, Rui Costa e Beto. Rafa è anche il quarto giocatore per dribbling riusciti (93) nei maggiori cinque campionati europei, dopo Saint-Maximin, A. Traoré e Mbappé. A Verona ha una missione: ritrovare il gol in trasferta, che gli manca da ottobre (Bologna-Milan).