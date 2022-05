Duelli Sassuolo Milan, sfida in attacco: Scamacca contro Giroud

È il giorno di Sassuolo Milan. Questa sera al Mapei sfida nella sfida sarà il duello tra Gianluca Scamacca e Olivier Giroud

Il romano classe 1999 sta vivendo la stagione della consacrazione con 16 gol, che rendono il 2021/22 la sua prima annata in doppia cifra. Scamacca, in rete all’andata, potrebbe inoltre diventare il primo italiano Under 25 a superare quota 16 reti in un singolo campionato dal 2017. Giroud invece è a caccia della doppia cifra stagionale in A: sarebbe il più anziano a riuscirci nella sua prima stagione in Italia, superando Cristiano Ronaldo. L’ex Chelsea, che nel girone di ritorno ha firmato tre successi in trasferta memorabili (Inter, Napoli e Lazio), potrebbe diventare il terzo francese in doppia cifra nella storia del Milan dopo Papin e Ménez.