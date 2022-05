Duelli Milan Atalanta, sfida in attacco: Leao contro Muriel

È la vigilia di Milan Atalanta. Domani sera a San Siro sfida nella sfida sarà il duello tra Rafa Leao e Muriel

I più talentuosi, i più rari. Attaccanti con caratteristiche e numeri simili: sono i leader delle rispettive squadre per assist (sei Leão, otto Muriel) e dribbling (153 a 99). Il portoghese è anche quello che ha tentato più volte la conclusione (41) in seguito a un movimento palla al piede: cinque dei suoi dieci gol nella Serie A in corso, che lo rendono il bomber rossonero, sono nati proprio da questa situazione. Il colombiano ha preso parte a otto reti nelle ultime quattro apparizioni in campionato, dovrebbe essere titolare ma è comunque vicino a diventare il giocatore con più gol dalla panchina nell’era dei tre punti a vittoria. Tecnici, veloci, imprevedibili: amano gli spazi per scattare e inventare, risorsa unica per i compagni e spina nel fianco per gli avversari. Sono le copertina di Milan e Atalanta, garanzia di qualità certificata.