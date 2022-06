Dionisi: «Calendario impegnativo fin da subito, ci sono Milan e Juve»

Alessio Dionisi attraverso il sito ufficiale del Sassuolo ha commentato il sorteggio del calendario della Serie A 2022-23

«Oltre alle solite difficoltà più o meno accentuate legate al calendario in senso stretto, la vera sfida della prossima stagione sarà rappresentata dall’inizio anticipato del campionato a metà agosto dove giocheremo con condizioni climatiche particolari e con il mercato aperto per 4 giornate. Inoltre ci saranno da affinare le strategie di preparazione legate alla gestione di una sosta molto lunga, oltre 50 giorni, dovuta alla pausa per i Mondiali.

Detto questo, il calendario si presenta impegnativo fin da subito con Juventus e Milan nella prime quattro giornate e sarà impegnativo anche come inizio di girone di ritorno con in sequenza Milan, Atalanta, Udinese e Napoli.

Come al solito l’obiettivo è quello di farci trovare pronti!»