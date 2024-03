Diffidati Verona Milan: questi tre rossoneri rischiano di saltare la sfida con la Fiorentina della 30^ giornata di Serie A

Oggi andrà in scena Verona Milan, match del 29° turno di campionato nel quale i calciatori diffidati dovranno prestare molta attenzione a non rimediare altri cartellini. Tra le fila rossonere sono in tre a rischio squalifica per il prossimo match contro la Fiorentina.

Si tratta di Musah, Loftus-Cheek e Theo Hernandez: in caso di ammonizione salterebbero la trasferta di Firenze della prossima giornata di Serie A.