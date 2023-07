Di Marzio su Icardi: «Ecco la prossima squadra dell’argentino». Le parole del giornalista sul suo futuro. I dettagli

Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Mauro Icardi, accostato anche al Milan in questa sessione di mercato. Ecco le parole del giornalista:

«PSG e Galatasaray hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi. Dopo il prestito della scorsa stagione, l’argentino passerà in Turchia per 10 milioni di euro. L’ex Inter firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 a 10 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Il classe 1993, che aveva un altro anno di contratto con il PSG (fino al 30 giugno 2026, ndr), ha giocato l’ultima stagione proprio al Galatasaray, che ha vinto la Super Lig turca. In 24 partite, l’argentino ex Inter ha segnato 22 gol e fornito 7 assist».