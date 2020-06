Dalla Francia, Leonardo gela il Milan: rinnovo ad un passo per Kouassi

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il Psg di Leonardo sarebbe vicino a rinnovare il contratto di Tanguy Kouassi accostato al Milan

Tanguy Kouassi verso il rinnovo con il Psg: una vera e propria doccia gelata per il Milan che, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, stava lavorando in vista di un possibile arrivo a parametro zero del giovane difensore.

Kouassi, seguito anche dal Lipsia di Rangnick in passato, sembrava affascinato dall’idea di trasferirsi al Milan ma il colpo di coda attuato da Leonardo – inizialmente contrario al rinnovo del giovane talento – sembra aver radicalmente cambiato le carte in tavola.