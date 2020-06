MN24 – Szoboszlai e Kouassi i primi due acquisti targati Rangnick

Il Milan è in via di definizione per i due primi acquisti dell’era Rangnick: Dominik Szoboszlai dal Salisburgo e Tanguy Kouassi del Psg

Szoboszlai e Kouassi i primi acquisti dell’era Rangnick al Milan: i rossoneri presto torneranno in campo per concludere la stagione, ma già si lavora in funzione della prossima annata. Come vi abbiamo riportato in tempi non sospetti le trattative, oggi malcelate persino da Scaroni, con Ralf Rangnick non sono mai finite e a partire dal prossimo agosto il manager tedesco siederà sulla panchina del Milan insieme al proprio staff composto da collaboratori tecnici e osservatori.

Al momento Ivan Gazidis e Geoffrey Moncada, tra le poche sicure permanenze in vista della prossima stagione, starebbero già operando in sede di calciomercato per regalare a Rangnick una rosa quanto più possibile affine alle sue caratteristiche: proprio per questo motivo, e come vi abbiamo riportato in esclusiva, il Milan si sta muovendo in maniera diretta sull’esterno del Salisburgo Dominik Szoboszlai, giocatore scovato proprio dal manager tedesco quando ancora giocava in Ungheria.

Szoboszlai però potrebbe non arrivare da solo: per la difesa il nome di Tanguy Kouassi, in scadenza di contratto con il Psg, sembra sempre più caldo. Il difensore classe 2002 ha concluso la propria esperienza in Francia ed è pronto a rivestire un ruolo di primo piano in una squadra con forti ambizioni, il Milan è il club che prima di tutti si è mosso per accaparrarsi le sue prestazioni per fargli formare insieme ad Alessio Romagnoli una delle coppie di centrali in prospettiva più interessanti del calcio europeo.