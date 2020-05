Dominik Szoboszlai, esterno di centrocampo del Salisburgo, ha già parlato di un futuro al Milan. Il giocatore sarà il primo colpo di Rangnick

Szoboszlai al Milan: come vi avevamo annunciato già diverse settimane fa, Ralf Rangnick è il primo e unico nome per sedere sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Il manager teutonico porterà nella sua nuova avventura in rossonero alcuni elementi già noti del proprio staff ma anche una serie di giocatori già allenati nelle sue precedenti esperienze.

Tra questi c’è Dominik Szoboszlai, esterno del Salisburgo il cui accostamento al Milan è stato acclarato dalla nostra intervista esclusiva al procuratore, che nella giornata di ieri ha confermato le voci riguardanti un possibile approdo al Milan nel prossimo futuro.

Scelto da Rangnick

Scelto da Rangngick e dal suo staff di scouting nel marzo 2017 prelevandolo dal club ungherese del Videoton, Sloboszlai è stato in un primo momento acquisito dal Liefering, club austriaco anch’esso sotto il controllo della Red Bull, per poi continuare la propria carriera al Salisburgo dove ha collezionato 9 reti e 13 assist in 50 presenze tra campionato e coppe europee.

Caratteristiche e scheda tecnica

Szoboszlai è un classe 2000, definito dal suo stesso agente come un centrocampista box to box. Tecnica sopraffina come pochi in Europa, ottima visione di gioco e intelligenza tattica sono le sue armi migliori. Il colpo da top player è il tiro dalla distanza che gli permette anche di realizzare reti su calcio da fermo. Non dotato di uno scatto esplosivo, sopperisce a questo limite con una straordinaria abilità nel dribbling che gli consente di giocare anche da esterno. QUI L’INTERA SCHEDA TECNICA.

La valutazione che il Salisburgo ha fatto di Szoboszlai oscilla tra i 15 e i 20 milioni, una cifra adeguata al valore del giocatore ma anche alle possibilità economiche del Milan che per la prossima campagna di calciomercato è intenzionato a mettere a disposizione del prossimo allenatore Ralf Rangnick un importante budget.