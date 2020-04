Ralf Rangnick starebbe già selezionando il proprio staff tecnico che lo seguirà al Milan nella stagione 2020/2021: ecco i nomi

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milan News 24, sta continuando spedita la trattativa tra Ivan Gazidis e Ralf Rangnick per la definizione dello staff tecnico del Milan 2020/2021. Il manager tedesco, che vede come un ulteriore salto di carriera essere alla guida di un club leggendario come il Milan, sta studiando l’italiano e avrebbe già selezionato una squadra di collaboratori che comporrà il suo staff nella nuova avventura in rossonero, ecco i tre nomi scovati dalla redazione di MN24:

Lars Kornetka, vice allenatore: già secondo di Rangnick al Lipsia, ora di Nagelsmann, Kornetka è il profilo perfetto per seguire il manager tedesco anche nella nuova avventura al Milan dove dovrebbe ricoprire il ruolo di vice allenatore. Esperto conoscitore di calcio, cresciuto come analista video al fianco di Rangnick all’Hoffenheim e allo Schalke, rivestirà un ruolo centrale sia nello studio degli avversari che in sede di selezione dei futuri acquisti rossoneri.

Peter Zeidler, collaboratore tecnico: attualmente allenatore del San Gallo in svizzera, Zeidler è un vero e proprio “fedelissimo” di Rangnick avendo lavorato come suo secondo all’Hoffenheim per tre anni e come primo allenatore al Salisburgo nel 2015. I rapporti tra i due sono idilliaci, si sentono spesso, e potrebbe essere proprio uno dei collaboratori più fidati anche nella prossima avventura al Milan in veste di collaboratore dell’area tecnica.

Moritz Volz, Osservatore: vecchia conoscenza anche di Gazidis all’Arsenal dove ha rivestito per 4 anni il ruolo di osservatore prima di venire unito nello staff tecnico del Lipsia proprio su volontà di Rangnick. Questo particolare rapporto che unisce Voltz, Gazidis e il manager tedesco lo rende una delle più ferme certezze sul Milan che verrà e dove ricoprirà un ruolo attivo in sede di calciomercato (quasi da direttore sportivo).