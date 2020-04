Szoboszlai: caratteristiche e scheda tecnica del centrocampista – VIDEO

Szoboszlai, caratteristiche e scheda tecnica del centrocampista del Salisburgo. L’ungherese ha qualità e intelligenza tattica

Dominik Szoboszlai da qualche mese ha stregato il Milan. Qualche giorno fa avevamo contattato l’agente del giocatore a cui avevamo chiesto delle conferme (qui l’intervista in esclusiva). In questo articolo, invece, scopriamo le caratteristiche del giocatore.

SCHEDA TECNICA – Dominik Szoboszlai è un classe 2000 cresciuto nelle giovanili della club ungherese Videoton. La Red Bull di Ralf Rangnick lo ha subito individuato come un talento in prospettiva e lo ha messo sotto contratto nel 2007. L’obiettivo era di farlo crescere nel Liefering, una sorta di Salisburgo B sempre di proprietà della Red Bull. In poco tempo il ragazzo si è dimostrato pronto alla prima squadra e alla Bundesliga austriaca. In due anni è passato rapidamente dall’Under 21 ungherese (8 presenze) alla Nazionale maggiore nella quale vanta già 8 gettoni e una rete.

CARATTERISTICHE – Szoboszlai è un giocatore completo, definito dal suo stesso agente come un centrocampista box to box. Tecnica sopraffina come pochi in Europa, ottima visione di gioco e intelligenza tattica sono le sue armi migliori. Il colpo da top player è il tiro dalla distanza che gli permette anche di realizzare reti su calcio da fermo. Non dotato di uno scatto esplosivo, sopperisce a questo limite con una straordinaria abilità nel dribbling che gli consente di giocare anche da esterno. A Salisburgo già lo amano per la sua umilità e per i suoi numeri.

VALUTAZIONE – La Red Bull non ha stretta necessità di vendere, ma va anche detto che il Salisburgo non è il Lipsia. Vanno fatte tre precisazioni. La prima è che l’agente del giocatore ai nostri microfoni ha espresso apprezzamento per la Serie A e per il Milan. La seconda è la conferma arrivata dal ct dell’Ungheria che ha parlato di un futuro del ragazzo in Italia (con riferimento a Milan o Lazio). Infine, non va dimenticato che il Salisburgo a gennaio ha venduto Haaland per 20 milioni di euro più bonus. Ciò vuol dire che anche Szoboszlai, alla luce anche della situazione di emergenza attuale, potrebbe liberarsi per una ventina di milioni, cifra alla portata del Milan.

Di seguito il video con alcune delle giocate di Szoboszlai: