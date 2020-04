Il Milan è stregato da Szoboszlai, conferme anche dal ct Ungheria

Szoboszlai Milan, arrivano conferme. Rossoneri stregati dal giovane centrocampista ungherese del Salisburgo

Qualche giorno fa avevamo intervistato in esclusiva l’agente di Dominik Szoboszlai, giovante talento del Salisburgo. Il Milan è letteralmente stregato dalle qualità del giocatore che nel prossimo calciomercato potrebbe cambiare squadra. I rossoneri voglio affiancare a Ismael Bennacer un centrocampista completo e hanno individuato nell’ungherese e in Tonali i profili ideali.

Per quanto riguarda la stella del Salisburgo, oggi il ct dell’Ungheria Marco Rossi: «Ho parlato con Szoboszlai ed anche con il suo procuratore, con cui ho un ottimo rapporto. E l’agente mi diceva, fino a poco tempo fa, prima che scoppiasse il caos per il coronavirus, che dall’Italia avevano diverse offerte e che con ogni probabilità sarebbe venuto lì. Il cerchio si restringe alle due milanesi ed alla Lazio. Il suo agente era molto fiducioso, l’idea era quella che venisse nella pausa invernale, poi per una serie di motivi hanno posticipato a giugno. Non so se ora siano cambiate le cose. Chiaramente a me non hanno detto i dettagli, ma penso di sì. Credo che siano già alla trattativa con una delle tre squadre che vi ho citato, anche se non so dirvi con quale delle tre» ha dichiarato Marco Rossi a PassioneInter.