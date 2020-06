Scaroni: «Rangnick? Sceglie Gazidis. Ad oggi fiducia in Pioli e Maldini»

Paolo Scaroni ha parlato del futuro di Ralf Rangnick e del Milan in diretta su Radio Anch’io Sport, ecco le sue parole

Intervenuto su Radio Anch’io Sport, Paolo Scaroni ha così parlato: «Non so se arriverà un manager tedesco, noi abbiamo fiducia in Pioli che sta facendo bene ed è un serio professionista. Le scelte di management le fa Gazidis e io non so nemmeno quando parla con altri potenziali candidati, lascio a lui queste scelte. Ad oggi abbiamo fiducia in Pioli e Maldini».

FUTURO – «Abbiamo fatto il grande sforzo di ridurre i costi, il nostro amministratore delegato si è dedicato molto a ridurre il costo dei nostri giocatori che era arrivato a cifre elevatissime. Continueremo in questo sforzo, per avere giocatori giovani con costi ragionevoli nel rispetto del fair-play finanziario: non vorremmo altre legnate. È un piano che ci porta ad avere obiettivi a medio-lungo termine. Il Milan viene da un lungo periodo di crisi, immaginare che la ripresa sia rapidissima è utopico».