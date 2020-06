Tuttosport- A breve l’incontro tra Elliott e Rangnick. Obiettivo accordo

Tuttosport, all’interno dell’edizione odierna si parla di Milan e del futuro accordo tra Elliott e Rangnick che potrebbe arrivare in settimana

PROBABILE IN SETTIMANA- come riportato dal quotidiano piemontese, le prime indiscrezioni parlavano di un incontro in programma la scorsa settimana, in realtà il vertice tra Elliott e il manager tedesco potrebbe avvenire nel corso della settimana appena iniziata.