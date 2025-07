Mercato Milan, Tare all’angolo! Serve un’offerta da urlo per la fumata bianca, un dettaglio farà la differenza

Mercato Milan, Igli Tare ha ricevuto il messaggio chiaro del Brugge: servono 40 milioni di euro praticamente garantiti per Jashari

Le recenti indiscrezioni di mercato fornite da Matteo Moretto rivelano una fase di stallo significativa nelle trattative tra il calciomercato Milan e il Club Brugge per il promettente centrocampista Ardon Jashari. Secondo quanto riportato, l’offerta avanzata dal Milan è stata considerata sufficiente dal club rossonero, ma non trova affatto riscontro nelle aspettative economiche della squadra belga, che ritiene la proposta troppo bassa.

Questa divergenza di vedute ha portato l’operazione a un punto morto, entrando in una fase di standby che potrebbe prolungarsi. La ferma posizione del Club Brugge è chiara e ben definita da tempo: per cedere Jashari, i belgi richiedono una base fissa di ben 35 milioni di euro, una cifra ritenuta irrinunciabile e la più importante per il buon esito della trattativa. A questa base, si aggiungerebbero poi dei bonus, che, pur essendo potenzialmente facilmente raggiungibili, andrebbero a comporre un pacchetto totale che si avvicina prepotentemente ai 40 milioni di euro.

La struttura dell’operazione, come sottolineato da Moretto, è fondamentale per il Club Brugge. Non si tratta solo del valore complessivo, ma anche della composizione dell’offerta, con la richiesta di una componente fissa preponderante. Il Milan, dal canto suo, non sembra intenzionato a rilanciare ulteriormente la propria offerta, convinto che la cifra proposta sia già adeguata al valore del giocatore e alle proprie disponibilità economiche.

Questa situazione mette in evidenza la complessità del mercato calcistico moderno, dove le valutazioni dei talenti possono variare notevolmente tra i club. Ardon Jashari è indubbiamente un profilo interessante che ha attirato l’attenzione di diverse squadre europee, e il Club Brugge è ben consapevole del potenziale di crescita e del valore futuro del giovane centrocampista. La richiesta di cifre così elevate da parte del club belga è un segnale della loro forte convinzione nelle capacità del giocatore e della loro intenzione di monetizzare al massimo una sua eventuale cessione.

Il Milan, dunque, si trova di fronte a un bivio: persistere nella propria valutazione e rischiare di perdere il giocatore, o rivedere le proprie posizioni per accontentare le esigente richieste economiche del Club Brugge. La decisione finale influenzerà non solo il futuro di Jashari, ma anche le strategie di mercato del club rossonero per la prossima stagione. I tifosi milanisti e gli addetti ai lavori restano in attesa di capire come si evolverà questa intricata vicenda, che ha già assunto i connotati di una vera e propria partita a scacchi tra due club con visioni economiche molto diverse.