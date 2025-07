Jashari Milan, trattativa ancora lontana dalla chiusura! Ecco le ultimissime. Segui gli aggiornamenti sul mercato

La trattativa tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari si complica ulteriormente. Nelle scorse ore, l’amministratore delegato del Club Brugge, Bob Madou, ha gelato il Milan con dichiarazioni che sembrano chiudere alla partenza del centrocampista svizzero. “Ci siamo seduti a parlare con il Milan per cortesia. E senza parlare di soldi”, ha affermato Madou, sottolineando la volontà di trattenere il giocatore. “Tutti sanno cosa ha fatto Ardon, ma per noi non si tratta della fine di un ciclo. Non dico che non faremo eccezioni, ma al momento non c’è alcuna offerta sul tavolo che mi faccia pensare che dovremo farlo. Partiamo dal presupposto che resterà”. Il dirigente belga ha anche ammesso di comprendere la delusione di Jashari, ma ha ribadito le aspettative del club nei suoi confronti.

Il Milan, dal canto suo, ritiene di aver messo sul piatto una proposta economicamente adeguata, superiore ai 35 milioni di euro più bonus per il cartellino del giocatore, un’offerta che difficilmente migliorerà ulteriormente. Questa situazione di stallo, con il Club Brugge che non arretra dalle sue posizioni, sta spingendo il Diavolo a valutare seriamente le alternative.

Le Alternative a Jashari: Xhaka e Javi Guerra nel Mirino del Milan

Di fronte al muro eretto dal Club Brugge, la dirigenza del club meneghino è pronta a virare su altri profili. I primi nomi che circolano con insistenza sono quelli di Granit Xhaka del Bayer Leverkusen e di Javi Guerra del Valencia.

Granit Xhaka, il potente e carismatico centrocampista svizzero, classe 1992, attualmente al Bayer Leverkusen, è un giocatore di grande esperienza internazionale, noto per la sua visione di gioco, la sua leadership e il suo tiro dalla distanza. Il suo profilo garantirebbe un innesto di qualità e personalità al centrocampo rossonero.

L’altra opzione è Javi Guerra, il giovane centrocampista spagnolo del Valencia, classe 2003. Guerra è un talento emergente, apprezzato per la sua dinamicità, la capacità di recuperare palloni e la sua intelligenza tattica. Proprio in queste ore, lo spagnolo dovrebbe incontrare il Valencia per discutere del rinnovo del contratto, partendo da una richiesta di 3 milioni di euro che, a quanto pare, difficilmente sarà esaudita dal club iberico, aprendo così uno spiraglio per il Milan.

La strada per il Milan sembra essere quella dell’ulteriore attesa per Jashari, nella speranza che il Club Brugge scenda a compromessi, magari considerando la forte volontà del giocatore di vestire il rossonero. Se così non dovesse essere, il club lombardo è pronto a muoversi con decisione sulle alternative per rinforzare il proprio centrocampo. Così riporta Tmw.