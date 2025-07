Milan Como in Australia? C’è il via libera della FIGC: svolta epocale per la Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri

Una svolta epocale per il calcio italiano è stata annunciata oggi: il Consiglio Federale della FIGC ha dato il via libera alla disputa di Milan–Como della prossima stagione di Serie A a Perth, in Australia. Questa decisione, di portata storica, segnerà la prima volta che una partita di un grande campionato europeo verrà giocata all’estero.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha aperto i lavori del Consiglio Federale, condividendo la richiesta della Lega Serie A di spostare la gara. “Tenuto conto dell’assoluta eccezionalità della richiesta, Gravina ha condiviso con il Consiglio l’intenzione di dare riscontro positivo”, si legge nel comunicato ripreso da MilanNews. La complessa procedura autorizzativa prevede ora il via libera formale di Federazione australiana, UEFA, Asian Football Confederation e FIFA, passaggi considerati “abbastanza scontati” secondo TMW.

Dettagli e Implicazioni di una Partita Storica

La partita tra il Milan, uno dei club più blasonati d’Italia, e il neopromosso Como è in programma per la 26ª giornata di campionato, nel weekend del 7-8 febbraio 2026. L’impianto designato per l’evento è l’Optus Stadium di Perth, una moderna arena da 60.000 posti, abitualmente utilizzata per football australiano, rugby e cricket. Il governo dell’Australia Occidentale ha già bloccato la data, segno del forte interesse e supporto locale per l’iniziativa.

Questa mossa rappresenta un passo significativo verso l’internazionalizzazione della Serie A, seguendo le orme di altri campionati che da tempo organizzano partite all’estero, come la Supercoppa Italiana e le Supercoppe di altri paesi. Per il Milan, squadra con un’enorme base di tifosi a livello globale, e per il Como, una grande occasione di visibilità internazionale. L’iniziativa non solo mira a espandere il brand del calcio italiano in nuovi mercati, ma anche a consolidare la presenza della Serie A su scala mondiale. L’attesa è ora tutta per gli ultimi “ok” formali che renderanno ufficiale questo appuntamento che promette di entrare negli annali.