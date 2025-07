Thiaw Milan, c’è un club della Premier League interessato! I dettagli. Segui le ultimissime sul calciomercato

Il futuro di Malick Thiaw continua a tenere banco nel calciomercato. Dopo il recente rifiuto alla proposta del Como, la situazione del difensore del Milan si è fatta ancora più dinamica. Se da un lato il club lariano non molla la presa e potrebbe tentare un nuovo assalto, dall’altro si è registrato l’interesse concreto del Crystal Palace. Tuttavia, come riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, la destinazione più gradita dal calciatore tedesco resta la Bundesliga.

Thiaw, classe 2001, è un difensore centrale che ha dimostrato solidità e margini di crescita nella retroguardia del Diavolo. La sua imponente statura, l’abilità nel gioco aereo e la capacità di leggere le situazioni difensive lo rendono un profilo interessante per diversi club europei. Il suo “no” alla neopromossa Como, nonostante un accordo già raggiunto tra le società, ha chiarito le sue ambizioni.

Premier League o Ritorno in Germania: Le Opzioni per il Futuro di Thiaw

L’interesse del Crystal Palace, club di Premier League, aggiunge un nuovo attore alla corsa per accaparrarsi le prestazioni di Thiaw. La squadra londinese, allenata da Oliver Glasner, un tecnico che predilige un calcio fisico e organizzato, potrebbe trovare in Thiaw il rinforzo ideale per la propria difesa. La Premier League, con il suo appeal e la sua visibilità, rappresenta un campionato ambizioso per molti calciatori.

Nonostante l’apertura a nuove opportunità, la Bundesliga rimane la priorità per il difensore. Thiaw ha già militato in Germania, nello Schalke 04, prima del suo trasferimento in Italia, e un ritorno nel campionato tedesco potrebbe essere la soluzione ideale per lui, offrendogli un ambiente familiare e la possibilità di esprimere al meglio le sue qualità. Club tedeschi, attenti ai giovani talenti e spesso propensi a investire su difensori di prospettiva, potrebbero farsi avanti nei prossimi giorni.

Il Milan, dal canto suo, attende gli sviluppi del mercato, consapevole che la cessione di Thiaw potrebbe generare una plusvalenza significativa da reinvestire. La volontà del giocatore sarà determinante per definire la sua prossima destinazione, in un valzer di mercato che coinvolge Serie A, Premier League e Bundesliga.