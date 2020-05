MN24 – C’è solo Rangnick: il tedesco ha già avvisato lo staff tecnico

Come già riportato dalla nostra redazione, per il Milan c’è solo Ralf Rangnick: il tedesco ha già avvisato lo staff tecnico

Le parole di oggi rilasciate da Ralf Rangnick non fanno altro che mettere l’ennesimo mattone sopra una costruzione ormai in via di definizione. Come vi abbiamo già riportato infatti, per il futuro del Milan c’è solo 61enne tedesco.

In queste settimane il confronto con Gazidis prosegue ininterrotto e porterà, verosimilmente nel breve futuro, a un buon esito della trattativa. La nostra redazione inoltre ha anticipato come Rangnick sia già entrato in contatto con alcuni elementi del suo staff tecnico, con i quali l’ex Schalke sbarcherà a Milanello la prossima stagione.