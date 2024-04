Zirkzee Milan, nuovo ostacolo da superare per i rossoneri: le NOVITA’ sul futuro dell’attaccante del Bologna e le cifre

Joshua Zirkzee resta l’obiettivo principale del calciomercato Milan per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, c’è un nuovo ostacolo da superare per i rossoneri. Infatti, secondo il quotidiano, 60 milioni di euro potrebbero non bastare per lui: il Bayern Monaco ha una percentuale del 40% sulla plusvalenza che genererà la cessione dell’attaccante, motivo per cui il Bologna alzerà il prezzo il più possibile.